Дочь Назарбаева переизбрали спикером Сената Казахстана
2 сентября 2019 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Спикером верхней палаты парламента Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования.
«За было 48 бюллетеней, против — нет, воздержавшихся — нет»,— сказал Куртаев, пишет «Ъ».
Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С марта она является спикером сената парламента. До этого Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.
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