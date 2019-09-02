Дочь Назарбаева переизбрали спикером Сената Казахстана

PanARMENIAN.Net - Спикером верхней палаты парламента Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева. Об этом сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования.

«За было 48 бюллетеней, против — нет, воздержавшихся — нет»,— сказал Куртаев, пишет «Ъ».

Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С марта она является спикером сената парламента. До этого Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.