Около миллиона американцев эвакуируют из-за урагана «Дориан»

PanARMENIAN.Net - Власти трех американских штатов объявили масштабную эвакуацию из-за приближающегося урагана «Дориан» — она затронет около миллиона человек. Об этом сообщает NBC News.

По данным NBC, ураган обрушится на побережье 2 сентября и будет бушевать в течение пяти дней. Эвакуировать людей из районов, находящихся под угрозой, начали утром 2 сентября, пишет Lenta.ru.

В основном уезжать придется жителям Южной Каролины — ее губернатор объявил об этом днем ранее. Также покинуть свои дома придется десяткам тысяч американцев, проживающим в Джорджии и Флориде.

Ранее «Дориан» достиг побережья Багамских островов, скорость ветра приблизилась к 300 километрам в час. В результате удара стихии оказались затоплены улицы, ветер срывал крыши с домов.

В конце августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил использовать ядерные бомбы против надвигающихся на страну ураганов. Позднее глава государства объявил, что эта информация не соответствует действительности.