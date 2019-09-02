Пожар на судне в Калифорнии: 34 человека погибли
2 сентября 2019 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Пожар произошел на судне у берегов американского штата Калифорния, погибли по меньшей мере 34 человека. О жертвах сообщили власти округа Вентура, на территории которого произошло ЧП.
В то же время представители Береговой охраны США указывают, что спасательная операция на месте — возле острова Санта-Круз — пока продолжается. По предварительной информации, удалось спасти группу находившихся на борту 23-метрового судна людей, при этом у одного из них легкие травмы, пишет Lenta.ru со ссылкой на KTLA.
Отмечается, что на борту находилось более 30 человек, однако точно число не называется. Причина произошедшего, а также другие детали пока не сообщаются.
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