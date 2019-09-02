Министр обороны Арцаха: АО НКР твердо стоит на позициях защиты независимости страны
2 сентября 2019 - 18:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны, командующий Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), генерал-майор Карен Абрамян направил поздравительное послание по случаю Дня Независимости Республики Арцах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
«2 сентября 1991 года народ Арцаха единодушно избрал путь построения своего будущего в условиях независимой государственности.
Несмотря на то, что процедуры организации референдума о независимости в правовом смысле строго соответствовали требованиям законодательства распадающегося Советского Союза, Азербайджан противопоставил демократическому волеизъявлению народа Арцаха жесткую силу, начав широкомасштабную военную агрессию против нового независимого государства.
Независимость Арцаха, как общеармянская ценность, объединила все армянство для защиты молодого государства. При содействии Армении и диаспоры, параллельно с боевыми действиями, сформировались система государственного управления Арцаха и Армия обороны», - говорится в послании.
Отмечается, что в результате всенародного единства, совершаемых каждый день на поле боя беспримерных подвигов, дальновидного и гибкого руководства, независимый Арцах сумел одержать военную победу и обязать агрессивный Азербайджан к режиму прекращения огня.
«После установления режима прекращения огня, в сложнейших условиях ни мира, ни войны, Республика Арцах за короткий период смогла стать страной верховенства закона, демократии, стабильного экономического развития, в то же время создать боеспособные Вооруженные силы, обеспечив безопасность собственных границ без вовлечения третьей силы.
Провалившаяся военная авантюра Азербайджана в 2016 году вновь показала всему миру, что независимость Арцаха – необратимая реальность, что армянский воин – достойный потомок героического старшего поколения, что армянский народ сплочен и решителен в деле защиты родины больше чем когда-либо.
Этот праздник является очередным поводом, чтобы вспомнить всех тех, кто пожертвовал ради родины самое дорогое – собственную жизнь», - подчеркнул министр.
«От имени командования АО и лично от себя сердечно поздравляю вас с 28-летием провозглашения Независимости Арцаха! Свободный и независимый Арцах – гордость всего армянского народа. Армия обороны твердо стоит на позициях независимости Арцаха, достоинства и защиты будущего армянского народа.
Мы, военные, и впредь будем делать все, чтобы защитить право армянского народа жить свободно и независимо на своей родине», - говорится в послании.
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