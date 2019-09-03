Мхитарян: «Рома» - отличный шанс начать новую главу
3 сентября 2019 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В последний день трансферного окна «Рома» подписала полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. После перехода полузащитник сказал свои первые слова в качестве игрока нового клуба.
«Для меня это отличный шанс начать для себя новую главу. «Рома» - хороший клуб, я многое о нем знаю и думаю, что вместе мы сможет достичь правильных целей», - отметил Мхитарян, пишет официальный сайт «Ромы».
В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.
В «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» его цифрой была 7-ка.
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Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
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