Мхитарян: «Рома» - отличный шанс начать новую главу

PanARMENIAN.Net - В последний день трансферного окна «Рома» подписала полузащитника сборной Армении и лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. После перехода полузащитник сказал свои первые слова в качестве игрока нового клуба.

«Для меня это отличный шанс начать для себя новую главу. «Рома» - хороший клуб, я многое о нем знаю и думаю, что вместе мы сможет достичь правильных целей», - отметил Мхитарян, пишет официальный сайт «Ромы».

В новой команде Мхитарян выбрал 77-й номер.

В «Арсенале» и «Манчестер Юнайтед» его цифрой была 7-ка.