Люди погибли на Багамах от разрушительного урагана «Дориан»

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах в результате разрушений, причиненных ураганом «Дориан».

«Мы находимся в ситуации исторической трагедии», - заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, подчеркнувший, что главной миссией властей является поиск пострадавших, спасение их и восстановление разрушенного. «Дориан» вызвал на островах сильнейшие наводнения, пишет Deutsche Welle.

Между тем ураган, которого с опасениями ждут в США, на данный момент фактически остановился. По данным метеорологов, в высоких слоях атмосферы сейчас безветренно, что заставляет «Дориан» буксовать на месте. По словам метеорологов, хоть присутствие урагана на Багамах и приносит островам многочисленные разрушения, но это может ослабить удар, который он нанесет по Флориде.

Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.