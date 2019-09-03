Люди погибли на Багамах от разрушительного урагана «Дориан»
3 сентября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 5 человек погибли на Багамских островах в результате разрушений, причиненных ураганом «Дориан».
«Мы находимся в ситуации исторической трагедии», - заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, подчеркнувший, что главной миссией властей является поиск пострадавших, спасение их и восстановление разрушенного. «Дориан» вызвал на островах сильнейшие наводнения, пишет Deutsche Welle.
Между тем ураган, которого с опасениями ждут в США, на данный момент фактически остановился. По данным метеорологов, в высоких слоях атмосферы сейчас безветренно, что заставляет «Дориан» буксовать на месте. По словам метеорологов, хоть присутствие урагана на Багамах и приносит островам многочисленные разрушения, но это может ослабить удар, который он нанесет по Флориде.
Власти штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида намерены эвакуировать жителей прибрежных зон. В Вирджинии, Северной Каролине, Южной Каролине и Флориде введено чрезвычайное положение. Власти Джорджии также ввели режим ЧС в нескольких округах штата.
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