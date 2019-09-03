Airbnb предложил бесплатное жилье пострадавшим от урагана в США

PanARMENIAN.Net - Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запустил программу «Открытые дома» (Open Homes), призванную помочь пострадавшим от обрушившегося на США урагана «Дориан».

Инициатива предусматривает, что утратившие кров из-за стихии могут поселиться в домах граждан, участвующих в программе. Кроме того, «Открытые дома» рассчитаны на ликвидаторов последствий урагана — крышу над головой им также предоставят бесплатно, пишет Lenta.ru со ссылкой на Miami Herald.

Срок действия программы ограничен 16 сентября. Как отмечает издание, более 800 пользователей Airbnb в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Алабама уже согласились открыть двери своих домов для пострадавших. Подробное описание проекта размещено на сайте сервиса.

«Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. В настоящее время ураган постепенно приближается к побережью США: в связи с этим власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек. Предполагаемый ущерб от стихии может составить до 40 миллиардов долларов. Из-за урагана 2 сентября в стране отменили более тысячи авиарейсов. Еще около тысячи может быть отменено 3 сентября.