Airbnb предложил бесплатное жилье пострадавшим от урагана в США
3 сентября 2019 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb запустил программу «Открытые дома» (Open Homes), призванную помочь пострадавшим от обрушившегося на США урагана «Дориан».
Инициатива предусматривает, что утратившие кров из-за стихии могут поселиться в домах граждан, участвующих в программе. Кроме того, «Открытые дома» рассчитаны на ликвидаторов последствий урагана — крышу над головой им также предоставят бесплатно, пишет Lenta.ru со ссылкой на Miami Herald.
Срок действия программы ограничен 16 сентября. Как отмечает издание, более 800 пользователей Airbnb в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Алабама уже согласились открыть двери своих домов для пострадавших. Подробное описание проекта размещено на сайте сервиса.
«Дориан» обрушился на Багамские острова 1 сентября. В настоящее время ураган постепенно приближается к побережью США: в связи с этим власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек. Предполагаемый ущерб от стихии может составить до 40 миллиардов долларов. Из-за урагана 2 сентября в стране отменили более тысячи авиарейсов. Еще около тысячи может быть отменено 3 сентября.
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