Facebook может скрыть число лайков от пользователей

PanARMENIAN.Net - В социальной сети Facebook рассматривают возможность скрывать счетчик лайков под постами, чтобы защитить пользователей от зависти.

Нововведение нацелено на пользователей, которые удаляют сообщения, не набравшие достаточного количества лайков, пишет «Ъ» со ссылкой на TechCrunch.

Пользователь Джейн Манчун Вонг заметила и опубликовала в Twitter скриншоты приложения Facebook для Android, где уже скрыто количество лайков.

Ранее аналогичную функцию начали тестировать в Instagram. Соцсеть запустила эксперимент в нескольких странах — в их числе Канада, Италия и Австралия. К каким результатам привел тест, пока не сообщается.

С 1 сентября YouTube начал скрывать от пользователей точное количество подписчиков, округляя их у каналов с более 1 тыс подписчиков. Их точное число администраторы канала могут посмотреть в разделе «Аналитика».