Facebook может скрыть число лайков от пользователей
3 сентября 2019 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальной сети Facebook рассматривают возможность скрывать счетчик лайков под постами, чтобы защитить пользователей от зависти.
Нововведение нацелено на пользователей, которые удаляют сообщения, не набравшие достаточного количества лайков, пишет «Ъ» со ссылкой на TechCrunch.
Пользователь Джейн Манчун Вонг заметила и опубликовала в Twitter скриншоты приложения Facebook для Android, где уже скрыто количество лайков.
Ранее аналогичную функцию начали тестировать в Instagram. Соцсеть запустила эксперимент в нескольких странах — в их числе Канада, Италия и Австралия. К каким результатам привел тест, пока не сообщается.
С 1 сентября YouTube начал скрывать от пользователей точное количество подписчиков, округляя их у каналов с более 1 тыс подписчиков. Их точное число администраторы канала могут посмотреть в разделе «Аналитика».
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
Нападение на школу в Китае: 8 детей погибли Инцидент произошел 2 сентября в городе Байянпин, китайская провинция Хубей, около 8:00 по местному времени
Магнус Карлсен купил обучающую шахматную онлайн-платформу Chessable.com пополнит портфель активов Play Magnus, которая в марте нынешнего года уже приобрела аналогичный портал Chess24.com.
Украинская Рада отменила депутатскую неприкосновенность Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
Airbnb предложил бесплатное жилье пострадавшим от урагана в США Инициатива предусматривает, что утратившие кров из-за стихии могут поселиться в домах граждан, участвующих в программе