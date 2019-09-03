Украинская Рада отменила депутатскую неприкосновенность
3 сентября 2019 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект, предусматривающий снятие неприкосновенности с народных депутатов.
Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года. Так, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Теперь законопроект должен подписать глава парламента, после чего он будет передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, пишет РБК-Украина.
Принятие закона во втором чтении поддержали 373 парламентария. Депутаты аплодировали принятию закона стоя.
Законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал бывший президент Украины Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года. Нардепы направили этот документ вместе с альтернативным проектом, внесенным группой депутатов, на оценку Конституционного суда. Оба документы были признаны КСУ такими, что не противоречат Основному закону. Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.
Суть документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной рады.
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