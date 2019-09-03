Нападение на школу в Китае: 8 детей погибли

PanARMENIAN.Net - В китайской больнице 3 сентября скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний.

Инцидент произошел 2 сентября в городе Байянпин, китайская провинция Хубей, около 8:00 по местному времени. Мужчина напал на школьников младших классов и ранил их ножом. Полиция задержала преступника в тот же день, им оказался 40-летний местный житель по имени Ю. Сейчас он находится под стражей, пишет Lenta.ru со ссылкой на South China Morning Post.

Издание ссылается на местные СМИ, согласно которым мужчина ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Сейчас два выживших ребенка находятся в центральной больнице Эньши, им оказывают необходимую помощь. Местные власти рассказали изданию, что оказывают поддержку родственникам пострадавших.