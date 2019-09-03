Автор «Рассказа служанки» - в шорт-листе Букеровской премии 2019 года
3 сентября 2019 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Опубликован шорт-лист претендентов на Букеровскую премию (Man Booker Prize) 2019 года.
В шорт-лист вошли Маргарет Этвуд с романом «Заветы» (The Testaments), Люси Эллманн, «Утки, Ньюберипорт» (Ducks, Newburyport), Бернардин Эваристо, «Девушка, женщина, все остальное» (Girl, Woman, Other), Чигози Обиома, «Оркестр меньшинств» (An Orchestra of Minorities), Салман Рушди, «Кихот» (Quichotte), Элиф Шафак, «10 минут 38 секунд в этом странном мире» (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World), пишут «Ведомости».
Букеровская премия — самая престижная премия англоязычной литературы. Ее вручают с 2005 года. До 2015 года она вручалась один раз в два года, затем — ежегодно. В 2018 году премию присудили Анне Бернс из Северной Ирландии за роман «Молочник» (Milkman).
В этом году лауреата премии объявят 14 октября, он получит 50 тыс. фунтов стерлингов. Финалисты премии — по 2,5 тыс. фунтов стерлингов, а их книги издадут специальным тиражом.
Ранее стало известно, что ближайшие пять лет премию будет спонсировать благотворительный фонд Crankstart, основанный инвестором из Кремниевой долины Майклом Морицем и его женой Харриет Хейман.
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