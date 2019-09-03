В Париже вновь украли граффити Бэнкси
3 сентября 2019 - 18:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В центре Парижа неизвестные украли граффити уличного художника Бэнкси с территории Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.
Изображение крысы в маске и с перочинным ножом в лапах было вырезано с металлического щита-указателя. Бэнкси сделал рисунок в 2018-м к 50-й годовщине студенческих протестов в Париже, он посвятил работу майским событиям 1968 года во Франции и сказал, что именно тогда зародилось уличное искусство, пишет Bird in Flight.
Хотя работа художника не входила в экспозицию Центра Помпиду, там отметили, что очень гордились граффити на своей территории и уже заявили о краже в полицию.
В январе граффити Бэнкси, нанесенное на двери концертного зала «Батаклан» в Париже, похитили неизвестные злоумышленники. Рисунок был сделан в память о жертвах трагедии 2015 года, когда три террориста проникли в здание во время концерта и расстреляли зрителей.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Автор «Рассказа служанки» - в шорт-листе Букеровской премии 2019 года Букеровская премия — самая престижная премия англоязычной литературы
Samsung выпустит складывающийся в квадрат смартфон Телефон должен стать доступнее и тоньше, чем вышедший в этом году Galaxy Fold.
Украинская Рада отменила депутатскую неприкосновенность Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
Facebook может скрыть число лайков от пользователей Пользователь Джейн Манчун Вонг заметила и опубликовала в Twitter скриншоты приложения Facebook для Android, где уже скрыто количество лайков.