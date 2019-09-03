В Париже вновь украли граффити Бэнкси

PanARMENIAN.Net - В центре Парижа неизвестные украли граффити уличного художника Бэнкси с территории Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду.

Изображение крысы в маске и с перочинным ножом в лапах было вырезано с металлического щита-указателя. Бэнкси сделал рисунок в 2018-м к 50-й годовщине студенческих протестов в Париже, он посвятил работу майским событиям 1968 года во Франции и сказал, что именно тогда зародилось уличное искусство, пишет Bird in Flight.

Хотя работа художника не входила в экспозицию Центра Помпиду, там отметили, что очень гордились граффити на своей территории и уже заявили о краже в полицию.

В январе граффити Бэнкси, нанесенное на двери концертного зала «Батаклан» в Париже, похитили неизвестные злоумышленники. Рисунок был сделан в память о жертвах трагедии 2015 года, когда три террориста проникли в здание во время концерта и расстреляли зрителей.