Финляндия - лидер рейтинга стран для путешествий по дикой природе

PanARMENIAN.Net - Финляндия стала лучшей страной мира для путешествий по дикой природе в 2019 году. Об этом свидетельствует опубликованный 3 сентября Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index).

Финляндия, по словам авторов рейтинга, заняла первое место благодаря «большому разнообразию видов, красивым пейзажам и усилиям по сохранению окружающей среды». В стране находятся 39 национальных парков, а лес покрывает более 73% ее территории, пишет ТАСС.

Лидерство Финляндии совпало также с ростом туризма в страну, отмечается в Глобальном индексе. Количество ночевок иностранных туристов в Финляндии в 2018 году составило рекордные 6,8 млн.

Всего индекс охватил 107 государств мира. В ходе его подготовки отдельно оценивались такие показатели, как число национальных парков, объем лесного массива, количество охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, а также меры по защите окружающей среды, включая использование возобновляемой энергии, экотуризм, наличие угрозы исчезновения природных обитателей.

На втором месте в этот раз оказалась Швеция, на третьем - Бразилия.