Финляндия - лидер рейтинга стран для путешествий по дикой природе
3 сентября 2019 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Финляндия стала лучшей страной мира для путешествий по дикой природе в 2019 году. Об этом свидетельствует опубликованный 3 сентября Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index).
Финляндия, по словам авторов рейтинга, заняла первое место благодаря «большому разнообразию видов, красивым пейзажам и усилиям по сохранению окружающей среды». В стране находятся 39 национальных парков, а лес покрывает более 73% ее территории, пишет ТАСС.
Лидерство Финляндии совпало также с ростом туризма в страну, отмечается в Глобальном индексе. Количество ночевок иностранных туристов в Финляндии в 2018 году составило рекордные 6,8 млн.
Всего индекс охватил 107 государств мира. В ходе его подготовки отдельно оценивались такие показатели, как число национальных парков, объем лесного массива, количество охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, а также меры по защите окружающей среды, включая использование возобновляемой энергии, экотуризм, наличие угрозы исчезновения природных обитателей.
На втором месте в этот раз оказалась Швеция, на третьем - Бразилия.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
Автор «Рассказа служанки» - в шорт-листе Букеровской премии 2019 года Букеровская премия — самая престижная премия англоязычной литературы
Samsung выпустит складывающийся в квадрат смартфон Телефон должен стать доступнее и тоньше, чем вышедший в этом году Galaxy Fold.
Украинская Рада отменила депутатскую неприкосновенность Документ предусматривает отмену неприкосновенности с 2020 года.
Facebook может скрыть число лайков от пользователей Пользователь Джейн Манчун Вонг заметила и опубликовала в Twitter скриншоты приложения Facebook для Android, где уже скрыто количество лайков.