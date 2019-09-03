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Финляндия - лидер рейтинга стран для путешествий по дикой природе

Финляндия - лидер рейтинга стран для путешествий по дикой природе
3 сентября 2019 - 18:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Финляндия стала лучшей страной мира для путешествий по дикой природе в 2019 году. Об этом свидетельствует опубликованный 3 сентября Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index).

Финляндия, по словам авторов рейтинга, заняла первое место благодаря «большому разнообразию видов, красивым пейзажам и усилиям по сохранению окружающей среды». В стране находятся 39 национальных парков, а лес покрывает более 73% ее территории, пишет ТАСС.

Лидерство Финляндии совпало также с ростом туризма в страну, отмечается в Глобальном индексе. Количество ночевок иностранных туристов в Финляндии в 2018 году составило рекордные 6,8 млн.

Всего индекс охватил 107 государств мира. В ходе его подготовки отдельно оценивались такие показатели, как число национальных парков, объем лесного массива, количество охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, а также меры по защите окружающей среды, включая использование возобновляемой энергии, экотуризм, наличие угрозы исчезновения природных обитателей.

На втором месте в этот раз оказалась Швеция, на третьем - Бразилия.

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Tass.ru: Финляндия заняла первое место в рейтинге стран для путешествий по дикой природе
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