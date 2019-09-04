FIFA представила эмблему ЧМ 2022 года в Катаре

PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.

Эмблема «воплощает в себе образ события, которое объединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация в Twitter, пишут «Ведомости».

О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 года. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.