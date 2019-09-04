FIFA представила эмблему ЧМ 2022 года в Катаре
4 сентября 2019 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала эмблему чемпионата мира, который пройдет в 2022 г. в Катаре. Эмблема опубликована в Twitter.
Эмблема «воплощает в себе образ события, которое объединяет и привлекает весь мир, а также демонстрирует яркие элементы местной и региональной арабской культуры и отсылки к красивой игре», подчеркивает FIFA. «FIFA и принимающая страна – Катар – достигли еще одной важной вехи на пути к самому великому в мире футбольному событию», – отмечает также федерация в Twitter, пишут «Ведомости».
О том, что Катар примет ЧМ-2022, было объявлено 2 декабря 2010 года. На проведение турнира также претендовали Австралия, Южная Корея, США и Япония.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
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Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
В 5 туре Аронян обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а 6 туре армянин сыграл вничью с американцем Лейнером Домингесом.
За выход в полуфинал Хачанов поспорит с немцем Александром Зверевым.
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