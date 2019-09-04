Мхитарян - о матче Армения-Италия: Надеюсь на хороший результат, хотя игра не будет легкой (видео)
4 сентября 2019 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший недавно в итальянскую «Рому», прокомментировал предстояший матч между Арменией и Италией. В интервью ФФА TV футболист выразил надежду на хороший исход игры.
«Знаю, что все билеты на матч проданы. Спасибо всем болельщикам, которые придут поддержать команду. Надеюсь, что сможем хорошо выступить, несмотря на то, что соперник очень силен, это будет не легкий матч», - отметил Мхитарян.
Он также выразил радость по поводу перехода в «Рому». По словам футболиста, после встречи с руководством клуба он понял, что перед командой поставлены большие цели – клуб хочет завоевать путевку в Лигу чемпионов, выиграть Лигу Европы и Кубок страны. Мхитарян подчеркнул, что попытается сделать все, чтобы помочь клубу.
5 сентября состоится матч между Арменией и Италией.
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