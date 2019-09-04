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Moody's повысило рейтинг Америабанка до Ba3

Moody's повысило рейтинг Америабанка до Ba3
4 сентября 2019 - 12:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Рейтинговое агентство Moody's повысило следующие рейтинги Америабанка:

• Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте: с B1 до Ba3

• Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте: с B2 до B1

• Долгосрочный рейтинг риска контрагента: с Ba3 до Ba2.

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте Ba3 имеет прогноз «положительный» ввиду положительного прогноза рейтинга государственного долга Ba3, а долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте B1, являющийся наивысшим возможным рейтингом для армянских банков, ограничен максимальным порогом депозитов в иностранной валюте в Армении и имеет прогноз «стабильный».

Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте Ba3 отражает следующие показатели Америабанка:

• Высокие качественные показатели активов и способность поглощения убытков, о чем свидетельствуют высокие буферы капитала, доходность и достаточное покрытие убытков по проблемным кредитам

• Диверсифицированный профиль деятельности и сильные позиции на местном рынке

• Достаточный уровень ликвидности и диверсифицированная база фондирования.

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и по итогам I полугодии 2019 года лидер банковского сектора Армении основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).

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