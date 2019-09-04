Moody's повысило рейтинг Америабанка до Ba3
4 сентября 2019 - 12:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Рейтинговое агентство Moody's повысило следующие рейтинги Америабанка:
• Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте: с B1 до Ba3
• Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте: с B2 до B1
• Долгосрочный рейтинг риска контрагента: с Ba3 до Ba2.
Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте Ba3 имеет прогноз «положительный» ввиду положительного прогноза рейтинга государственного долга Ba3, а долгосрочный рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте B1, являющийся наивысшим возможным рейтингом для армянских банков, ограничен максимальным порогом депозитов в иностранной валюте в Армении и имеет прогноз «стабильный».
Долгосрочный рейтинг банковских депозитов в национальной валюте Ba3 отражает следующие показатели Америабанка:
• Высокие качественные показатели активов и способность поглощения убытков, о чем свидетельствуют высокие буферы капитала, доходность и достаточное покрытие убытков по проблемным кредитам
• Диверсифицированный профиль деятельности и сильные позиции на местном рынке
• Достаточный уровень ликвидности и диверсифицированная база фондирования.
Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услу, и по итогам I полугодии 2019 года лидер банковского сектора Армении основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).
Самое значимое
«Я надеюсь, что к концу года мы подведем итоги обсуждений, и у нас будет дорожная карта, чтобы построить эту дорогу», - сказал Григорян.
«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», - сообщил он
Долг по состоянию на март составил 5.448 миллиардов долларов.
Если за первые 3 месяца 2018 года Армению посетило 346 458 туристов, то за отчетный период текущего года этот показатель составил 364 489.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Amazon тестирует систему оплаты товаров с помощью жестов Все необходимые параметры система считает с помощью технологии сканирования глубины и компьютерного зрения
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 7 Власти опасаются, что число жертв возрастет
Google выпустил Android 10 В новой системе появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео — даже тех, которые записывает непосредственно пользователь
Власти Гонконга хотят отозвать законопроект об экстрадиции в Китай Правда, неясно, позволит ли это остановить протесты, ведь их участники теперь выдвигают дополнительные требования, отмечает газета.