Власти Гонконга хотят отозвать законопроект об экстрадиции в Китай

PanARMENIAN.Net - Глава администрации Гонконга Кэрри Лам намерена отозвать законопроект об экстрадиции в материковый Китай, который стал причиной начала массовых протестов в июне, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Правда, неясно, позволит ли это остановить протесты, ведь их участники теперь выдвигают дополнительные требования, отмечает газета.

Ранее власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, Лам заявляла, что поправки об экстрадиции «мертвы». Однако жители требовали однозначно отозвать его, пишут «Ведомости».

В ходе массовых акций, которые в последние недели нередко сопровождались все более ожесточенными столкновениями с полицией, сформировались еще четыре основных требования: отказ от квалификации протестов как массовых беспорядков, освобождение и оправдание арестованных участников, создание независимой комиссии для оценки действий, а также требование демократизации – роспуск законодательного собрания и введение подлинного всеобщего избирательного права (сейчас глава администрации Гонконга, например, выбирается в Пекине из представленных властями города кандидатов).

Ранее Лам уже хотела отозвать законопроект об экстрадиции, но власти Китая запретили ей выполнять какие-либо требования протестующих, сообщало в конце августа агентство Reuters со ссылкой на людей, напрямую знакомых с ситуацией. Попытка отозвать законопроект сейчас направлена на то, чтобы ослабить поддержку протестов среди населения города, отмечает WSJ. В Гонконге, который до 1997 года находился под властью Великобритании, действуют независимые юридическая и судебная системы, чего нельзя сказать о материковом Китае.