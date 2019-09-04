Google выпустил Android 10
4 сентября 2019 - 13:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Американская корпорация Google в своем блоге сообщила, что для телефонов Pixel теперь доступна операционная система Android 10. В ближайшее время возможность перехода на Android 10 появится и на смартфонах других компаний.
В новой системе появилась функция Live Caption, автоматически преобразующая в субтитры речь на видео — даже тех, которые записывает непосредственно пользователь. «Умные» ответы теперь работают без необходимости переходить в приложение — достаточно выбрать ответ во всплывающем окне. Также они будут предлагать действия, например, сразу же перейти по адресу в сообщении в Google Maps или на YouTube без необходимости копировать ссылку, пишет «Ъ».
Появилась возможность включить режим «темной темы», а также дополнительные жесты для навигации на смартфоне: теперь с их помощью можно вернуться назад, открыть домашний экран и плавно перемещаться между приложениями. Особое внимание уделили приватности: теперь можно разрешить приложениям получать доступ к местоположению только при запущенном окне, а не в фоновом режиме.
Был добавлен Focus Mode — специальный режим, блокирующий все приложения, отвлекающие от работы (мессенджеры, соцсети и другие). Появился Family Link, который позволит родителю контролировать, сколько времени ребенок проводит за смартфоном или определенными приложениями.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
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