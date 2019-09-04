Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 7
4 сентября 2019 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - В результате разрушений, причиненных ураганом «Дориан», на Багамских островах погибли не менее семи человек. Власти опасаются, что фактическое число жертв окажется больше, заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис на пресс-конференции вечером 3 сентября.
Он назвал ураган «одним из величайших национальных кризисов в истории страны», пишет Deutsche Welle.
К вечеру 3 сентября ураган несколько ослаб и двинулся в направлении юго-восточного побережья США. Согласно прогнозам, 4 сентября днем по местному времени «Дориан» пройдет вблизи штата Флорида, откуда направится к Джорджии и Южной Каролине. Во Флориде уже предупреждены об эвакуации более миллиона человек.
По прогнозам Национального ураганного центра (NHC), порывы ветра «Дориана» останутся сильными еще в течение ближайших нескольких дней. Ураган и вызванные им затопления разрушили тысячи домов. В частности, пострадала большая часть населенного пункта Марш-Харбор, где проживают 6000 человек. В общей сложности на оказавшихся на пути «Дориана» территориях проживали около 76 тысяч человек.
Ураган обрушился на Багамы 1 сентября. Порывы ветра почти достигали скорости 300 км/ч, в связи с чем «Дориану» была присвоена самая высокая - пятая - степень опасности. Затем скорость снизилась до 175 км/ч (вторая ступень).
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