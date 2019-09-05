Аpple запатентовала идентифицирующий пользователя по запястью ремешок для часов
5 сентября 2019 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Аpple запатентовала ремешок для Аpple Watch, позволяющий определять пользователя по коже и отпечатку запястья.
У новых браслетов появится инфракрасное излучение, с помощью которого устройства будут идентифицировать пользователей для разблокировки, пишут «Ведомости» со ссылкой на TechCrunch.
Сейчас для разблокировки Apple Watch требуется ввести пароль.
Также компания запатентовала технологию, которая позволит автоматически затягивать ремешок, если часы начнут спадать. Еще одно нововведение касается отображения на ремешке информации с дисплея телефона: о входящих сообщениях или о событии в календаре.
Аpple Watch выпускаются с сентября 2014 года.
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