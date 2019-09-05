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Найдена незащищенная база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook

Найдена незащищенная база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook
5 сентября 2019 - 11:25 AMT

PanARMENIAN.Net - Эксперт по безопасности Саньям Джейн обнаружил базу данных пользователей Facebook с их номерами телефонов и ID.

Она содержала сведения о 419 миллионах пользователей, больше всего из США — 133 миллиона. Джейн сказал, что нашел данные о некоторых знаменитостях, но не уточнил о каких, пишет Meduza со ссылкой на TechCrunch.

Поскольку базу опубликовали на сервере без пароля, доступ к ней мог получить кто угодно. Представители TechCrunch связались с хостинг-провайдером, после чего базу отключили.

В Facebook назвали опубликованную базу данных устаревшей — в нее, вероятно, включили сведения, собранные до того, как в 2018 году соцсеть закрыла доступ к номерам телефонов пользователей.

Ссылки по теме:
Meduza: Базу данных с номерами телефонов 419 миллионов пользователей Facebook нашли на сервере без пароля
TechCrunch. A huge database of Facebook users’ phone numbers found online
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