Найдена незащищенная база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook
5 сентября 2019 - 11:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Эксперт по безопасности Саньям Джейн обнаружил базу данных пользователей Facebook с их номерами телефонов и ID.
Она содержала сведения о 419 миллионах пользователей, больше всего из США — 133 миллиона. Джейн сказал, что нашел данные о некоторых знаменитостях, но не уточнил о каких, пишет Meduza со ссылкой на TechCrunch.
Поскольку базу опубликовали на сервере без пароля, доступ к ней мог получить кто угодно. Представители TechCrunch связались с хостинг-провайдером, после чего базу отключили.
В Facebook назвали опубликованную базу данных устаревшей — в нее, вероятно, включили сведения, собранные до того, как в 2018 году соцсеть закрыла доступ к номерам телефонов пользователей.
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