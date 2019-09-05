Известны все полуфиналисты US Open
5 сентября 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил аргентинца Диего Шварцмана в матче 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.
Матч завершился со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу испанца.
Надаль сейчас является второй ракеткой мира, Шварцман – 21-й, пишет «Интерфакс».
Таким образом, определились полуфинальные пары в мужском и женском одиночном разрядах. В 1/2 финала Надаль сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, а в другой паре встретятся россиянин Даниил Медведев и болгарин Грегор Диимитров. Матчи запланированы на вечер 6 сентября.
В ночь на 6 сентября пройдут женские полуфиналы: Элина Свитолина (Украина) – Серена Уильямс (США), Белинда Бенчич (Швейцария) – Бьянка Андрееску (Канада).
Призовой фонд US Open в 2019 году составляет $57 млн 238,700 тыс.
Самое значимое
«Рома» рассматривает аренду 30-летнего хавбека с правом последующего выкупа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио
Матч состоялся в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна.
По итогам турнира Аронян набрал 22 очка из 36 возможных.
В 5 туре Аронян обыграл чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, а 6 туре армянин сыграл вничью с американцем Лейнером Домингесом.
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани
США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября Страны уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта.
Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности
Число жертв урагана «Дориан» возросло до 20 По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений.