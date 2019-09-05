В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота
5 сентября 2019 - 13:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, который должен был вылететь из Манчестера в испанский город Аликанте, заменил пилота, который не вышел на работу, пишет РБК со ссылкой на Manchester Evening News.
По данным издания, пассажир Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.
Пассажиров оповестили о том, что рейс задерживается на неопределенный срок, уже после того, как они прошли регистрацию. Дабы не ждать в аэропорту несколько часов до подачи резервного борта, Брэдли, который летел с женой и ребенком, предложил авиакомпании свои услуги. Он позвонил на горячую линию EasyJet и сообщил, что работает пилотом и готов сесть за штурвал самолета. Администрация авиакомпании перезвонила ему менее чем через минуту и согласилась на его предложение.
В EasyJet рассказали, что Брэдли был допущен до полета после тщательной проверки. У него, как уточнили в компании, были при себе паспорт и лицензия пилота. Представитель авиаперевозчика отметил, что Брэдли, в частности, разрешили лететь, так как до этого у него было четыре выходных.
В авиакомпании заявили, что этот случай стал исключительным, и поблагодарили Брэдли за помощь.
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