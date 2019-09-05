Число жертв урагана «Дориан» возросло до 20
5 сентября 2019 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Число жертв разрушительного урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 20, сообщило министерство здравоохранения страны 4 сентября.
В ведомстве полагают, что число погибших увеличится, поскольку поисково-спасательные операции только начались. Ранее сообщалось о семи погибших, пишет Deutsche Welle.
1 сентября ураган «Дориан», который на тот момент усилился до максимальной, пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.
По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.
Между тем ураган «Дориан» на пути вдоль юго-восточного побережья США вновь усилился со второй до третьей категории. В настоящее время ураган направляется в сторону прибрежных регионов штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина и Виргиния. Эксперты предупреждают об угрозе опасных для жизни наводнений и ветров. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 185 километров в час. Эксперты ожидают ослабления урагана 5 сентября.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани
Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности
Известны все полуфиналисты US Open Таким образом, определились полуфинальные пары в мужском и женском одиночном разрядах.
Найдена незащищенная база данных с номерами телефонов 419 млн пользователей Facebook Она содержала сведения о 419 миллионах пользователей, больше всего из США — 133 миллиона