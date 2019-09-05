Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети
5 сентября 2019 - 14:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Twitter временно запретил пользователям публиковать записи с телефона с помощью SMS, сообщает пресс-служба социальной сети. Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности.
«Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», — пояснили в Twitter. Компания не уточнила конкретную причину решения, пипут «Ведомости».
The Verge отмечает, что возможность публикации через SMS была важна для пользователей на раннем этапе работы соцсети. Сейчас ее используют редко — большинство пользователей публикует твиты через приложение соцсети.
Издание напоминает, что 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси. От его имени они опубликовали расистские и антисемитские высказывания. Для получения доступа к учетной записи Дорси взломщики использовали уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры публиковали посты в Twitter основателя соцсети с помощью SMS.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
МИД РА: Путин приедет в Армению для участия в заседании ЕАЭС Приглашены руководитель Молдовы, которая является единственным наблюдателем в ЕАЭС, президент Ирана Хасан Роухани
США и Китай возобновят торговые переговоры в начале октября Страны уже больше года находятся в состоянии торгового конфликта.
Число жертв урагана «Дориан» возросло до 20 По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений.
В Британии пассажир самолета заменил не вышедшего на работу пилота Майкл Брэдли, который находился в отпуске и на этом рейсе собирался вылететь в Испанию, предложил свои услуги после того, как выяснилось, что пилот самолета не вышел на работу.