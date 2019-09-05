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Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети

Twitter запретил публикацию через SMS: Взломали аккаунт основателя соцсети
5 сентября 2019 - 14:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Twitter временно запретил пользователям публиковать записи с телефона с помощью SMS, сообщает пресс-служба социальной сети. Решение отключить функцию в соцсети объяснили соображениями безопасности.

«Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона», — пояснили в Twitter. Компания не уточнила конкретную причину решения, пипут «Ведомости».

The Verge отмечает, что возможность публикации через SMS была важна для пользователей на раннем этапе работы соцсети. Сейчас ее используют редко — большинство пользователей публикует твиты через приложение соцсети.

Издание напоминает, что 31 августа хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси. От его имени они опубликовали расистские и антисемитские высказывания. Для получения доступа к учетной записи Дорси взломщики использовали уязвимость в системе безопасности одного из мобильных операторов. Хакеры публиковали посты в Twitter основателя соцсети с помощью SMS.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Twitter запретил публикацию через SMS после взлома аккаунта основателя соцсети
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