PanARMENIAN.Net - Немецкий автопроизводитель Porsche показал свой первый электромобиль — спортивный седан Taycan.

Новинка представлена в двух версиях — Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Флагманская версия Turbo S разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, Turbo — за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих моделей — 260 километров в час, пишет Meduza.

Запас хода Turbo S составляет 412 километров, Turbo — 450 км. Обе модели имеют два электродвигателя. Емкость их батарей составляет 93 киловатт-часа. Для пробега 100 километров Turbo и Turbo S хватит пяти минут зарядки, утверждает производитель.

Модели уже доступны для заказа.