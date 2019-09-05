Porsche показал свой первый электромобиль
5 сентября 2019 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Немецкий автопроизводитель Porsche показал свой первый электромобиль — спортивный седан Taycan.
Новинка представлена в двух версиях — Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Флагманская версия Turbo S разгоняется до 100 километров в час за 2,8 секунды, Turbo — за 3,2 секунды. Максимальная скорость обеих моделей — 260 километров в час, пишет Meduza.
Запас хода Turbo S составляет 412 километров, Turbo — 450 км. Обе модели имеют два электродвигателя. Емкость их батарей составляет 93 киловатт-часа. Для пробега 100 километров Turbo и Turbo S хватит пяти минут зарядки, утверждает производитель.
Модели уже доступны для заказа.
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