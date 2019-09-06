Facebook запустил сервис знакомств
6 сентября 2019 - 10:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Facebook запустил новый сервис знакомств Dating, говорится в сообщении соцсети. Изначально сервис будет доступен только в США и отдельных странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В европейских странах сервис заработает с начала 2020 года.
Зарегистрироваться и создать профиль в Dating смогут только лица старше 18 лет. Приложение будет предлагать для знакомств профили только тех лиц, с которыми у пользователя имеются схожие интересы и предпочтения, также будут учитываться «лайки», оставляемые в соцсети, пишут «Ведомости».
Помимо этого в профиль нового сервиса можно будет переносить посты, сделанные в Instagram.
О том, что Facebook создаст сервис знакомств в соцсети, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в мае 2018 года на конференции в Калифорнии. Он отмечал, что приложение будет предназначено для тех, кто хочет создать «серьезные отношения».
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