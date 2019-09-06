Экс-президент Зимбабве умер в возрасте 95 лет

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

«Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа. Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт», — добавил он, пишет РИА Новости.

Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

Мугабе стал президентом в 1987 году и возглавлял страну 30 лет. До этого он семь лет был премьер-министром. В ноябре 2017-го в результате военного переворота его отстранили от власти, а затем поместили под домашний арест. Позднее он ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».

Она же и предложила Мнангаве занять президентское кресло до проведения выборов. В конце июля 2018-го его избрали главой государства, он получил 50,8 процента голосов.