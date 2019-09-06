Мбаппе может перейти в «Реал»: Его убедил Зидан

PanARMENIAN.Net - Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан убедил своего соотечественника перебраться в Испанию, пишет Sportbox.ru.

Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес предпримет активные попытки подписать 20-летнего форварда.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Он перешел в столичную команду летом 2017 года из «Монако».

В текущем сезоне француз принял участие в четырех матчах национального чемпионата, забил два гола и сделал одну результативную передачу.