Мбаппе может перейти в «Реал»: Его убедил Зидан
6 сентября 2019 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в следующее летнее трансферное окно.
По информации источника, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан убедил своего соотечественника перебраться в Испанию, пишет Sportbox.ru.
Отмечается, что президент «Реала» Флорентино Перес предпримет активные попытки подписать 20-летнего форварда.
Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2022 года. Он перешел в столичную команду летом 2017 года из «Монако».
В текущем сезоне француз принял участие в четырех матчах национального чемпионата, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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