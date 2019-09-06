Армения - среди популярных стран у российских туристов на лето 2019
6 сентября 2019 - 15:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис по поиску авиабилетов Skyscanner составил рейтинг стран, в которые самостоятельные туристы из России бронировали авиабилеты этим летом чаще всего.
В список вошла также Армения. Первое место досталось Италии, второе — Турции, а третье — Испании, пишет Pravda.ru.
В десятку рейтинга вошли также Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения.
В число популярных среди россиян летних направлений также можно отнести Вьетнам, Индию и Индонезию.
Примечательно, что лидером по темпам роста турпотока стала Сербия — спрос на перелеты в бывшую югославскую республику увеличился на 71%.
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