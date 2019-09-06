МИД РА - о саммите ЕАЭС в Ереване: Армяно-российские отношения только выиграют от этого

PanARMENIAN.Net - Ереван готовится к предстоящему 1 октября саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором примут участие руководители государств – членов ЕАЭС. Об этом заявил 6 сентября на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Мы ждем руководителей всех стран-партнеров. Да, у нас есть подтверждения, нет какой-либо обстоятельства, которое может создать экстренную ситуацию в плане подготовки к саммиту ЕАЭС 1 октября. Уверен, что мы проведем очень эффективный саммит, и армяно-российские межгосударственные отношения только выиграют от этого саммита», - сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос, подтвердил ли президент РФ Владимир Путин свое участие в предстоящем саммите ЕАЭС в Армении, пишет Aysor.am.

Что касается вопроса, нет ли обеспокоенности в связи с тем, что Путин может выразить желание посетить находящегося под арестом экс-президента РА Роберта Кочаряна, и как это может отразиться на дипломатических отношениях, глава МИД заявил: «Этот контекст «если» меня совершенно не привлекает. Мы готовимся к саммиту, и у двух сторон есть четкая цель – углубить существующую повестку и отношения».