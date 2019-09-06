Пашинян встретился с лидерами «Сасна црер»: Обсудили риски контрреволюционного реванша
6 сентября 2019 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 сентября встретился с представителями всеармянской партии «Сасна црер» Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугасзяном. Встреча состоялась по инициативе представителей партии.
Чугасзян рассказал некоторые подробности встречи с премьером. По его словам, обсуждалась политическая ситуацию в Армении. Чугасзян отметил, что в состоявшейся с премьером встрече нет ничего странного, более того, в дальнейшем такие встречи будут более интенсивными.
Сефилян и Чугасзян представили Пашиняну обеспокоенность политической силы в связи с вопросом суверенитета, карабахским конфликтом, экологическими проблемами, судебно-правовой реформой.
По словам Чугасзяна, с премьером велась беседа об опасности контрреволюционного реванша.
«Мы видим, что реваншистские силы, которые пока в состоянии отдельных ручейков, пытаются консолидироваться под новым флагом, ставя перед собой новую идеологическую задачу. Это нас беспокоит. Они могут использовать недовольство наивных людей, которые не удовлетворены революционными результатами, и повести их к антиреволюционному реваншу», - сказал он, сообщает пресс-служба партии.
Самое значимое
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
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