Пашинян встретился с лидерами «Сасна црер»: Обсудили риски контрреволюционного реванша

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 сентября встретился с представителями всеармянской партии «Сасна црер» Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугасзяном. Встреча состоялась по инициативе представителей партии.

Чугасзян рассказал некоторые подробности встречи с премьером. По его словам, обсуждалась политическая ситуацию в Армении. Чугасзян отметил, что в состоявшейся с премьером встрече нет ничего странного, более того, в дальнейшем такие встречи будут более интенсивными.

Сефилян и Чугасзян представили Пашиняну обеспокоенность политической силы в связи с вопросом суверенитета, карабахским конфликтом, экологическими проблемами, судебно-правовой реформой.

По словам Чугасзяна, с премьером велась беседа об опасности контрреволюционного реванша.

«Мы видим, что реваншистские силы, которые пока в состоянии отдельных ручейков, пытаются консолидироваться под новым флагом, ставя перед собой новую идеологическую задачу. Это нас беспокоит. Они могут использовать недовольство наивных людей, которые не удовлетворены революционными результатами, и повести их к антиреволюционному реваншу», - сказал он, сообщает пресс-служба партии.