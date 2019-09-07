Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами: Пострадавших нет
7 сентября 2019 - 11:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Армия Израиля нанесла несколько ракетных ударов по целям движения «Хамас» в северной части сектора Газа. Обстрел с воздуха и из танков стал ответом на пять ранее выпущенных с палестинской стороны ракет.
«Ранее было выпущено 5 ракет из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ мы нанесли удар по нескольким целям «Хамаса» в северной части Газа»,— говорится в сообщении израильской армии в Twitter, пишет «Ъ».
Как уточняет Reuters, ни с той, ни с другой стороны никто не пострадал. 6 сентября состоялась традиционная пятничная демонстрация на границе с Израилем «Марш возвращения», во время которой были убиты двое палестинских подростков 14 и 17 лет. Еще 70 протестующих были ранены, 38 из них доставлены в больницы с огнестрельными ранениями. Палестинцы требуют снять длящуюся уже более 12 лет блокаду сектора.
Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал распространить «еврейский суверенитет» на все поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан. США разрабатывают план по мирному урегулированию израильско-палестинскому конфликта. Части этого проекта, получившего название «Сделка века», были опубликованы в мае этого года в израильской газете. «Сделка века» предусматривает многомиллиардные инвестиции в Палестину, которые должны превратить ее из враждебного Израилю образования в территорию «мира и процветания».
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