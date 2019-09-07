В Турции оппозиционерке дали более 9 лет тюрьмы за твиты
7 сентября 2019 - 11:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканская партии (НРП) Канан Кафтанчиоглу приговорена почти к 10 годам лишения свободы. Такое решение принял суд в Стамбуле 6 сентября.
Политика признали виновной в пропаганде терроризма, оскорблении представителей власти, в том числе президента страны, и разжигании розни. Точный срок приговора составляет девять лет, восемь месяцев и 20 дней, пишет Deutsche Welle.
Основанием для обвинения послужили сообщения Кафтанчиоглу в соцсети Twitter, опубликованные в 2012-2017 годы. Политик еще не задержана, ее защита намерена обжаловать приговор. Выступая перед своими сторонниками, Кафтанчиоглу назвала обвинения политически мотивированными, заявив, что решение было принято не в суде, а в администрации президента.
В НРП утверждают, что приговор стал реакцией на то, что в конце июня представитель этой партии Экрем Имамоглу на выборах мэра Стамбула обошел Бинали Йылдырыма, кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
В результате важнейший пост мэра в Турции впервые за долгое время занял оппозиционер, а не член ПСР. Кафтанчиоглу оказывает поддержку Имамоглу и считается его «правой рукой».
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Сюжеты
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 110 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 700 выстрелов.
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43 Около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Гранд-Багама.
В Индии у 73-летней женщины родилась двойня Женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения.
Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами: Пострадавших нет 6 сентября состоялась традиционная пятничная демонстрация на границе с Израилем «Марш возвращения», во время которой были убиты двое палестинских подростков 14 и 17 лет