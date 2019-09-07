В Турции оппозиционерке дали более 9 лет тюрьмы за твиты

PanARMENIAN.Net - Глава стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканская партии (НРП) Канан Кафтанчиоглу приговорена почти к 10 годам лишения свободы. Такое решение принял суд в Стамбуле 6 сентября.

Политика признали виновной в пропаганде терроризма, оскорблении представителей власти, в том числе президента страны, и разжигании розни. Точный срок приговора составляет девять лет, восемь месяцев и 20 дней, пишет Deutsche Welle.

Основанием для обвинения послужили сообщения Кафтанчиоглу в соцсети Twitter, опубликованные в 2012-2017 годы. Политик еще не задержана, ее защита намерена обжаловать приговор. Выступая перед своими сторонниками, Кафтанчиоглу назвала обвинения политически мотивированными, заявив, что решение было принято не в суде, а в администрации президента.

В НРП утверждают, что приговор стал реакцией на то, что в конце июня представитель этой партии Экрем Имамоглу на выборах мэра Стамбула обошел Бинали Йылдырыма, кандидата от Партии справедливости и развития (ПСР) президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В результате важнейший пост мэра в Турции впервые за долгое время занял оппозиционер, а не член ПСР. Кафтанчиоглу оказывает поддержку Имамоглу и считается его «правой рукой».