В Индии у 73-летней женщины родилась двойня
7 сентября 2019 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В индийском штате Андхра-Прадеш 73-летняя Мангаямма Ярамати родила девочек-двойняшек. Женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения.
Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо, сообщила принимавшая роды доктор Ума Санкар, пишет BBC.
Мангаямма Ярамати и ее муж, которому сейчас 82 года, рассказала, что они всегда хотели завести детей, но им это не удавалось.
«Мы невероятно счастливы», - сказал ее муж Ситарама Раджарао спустя несколько часов после родов.
Однако на следующий день после родов у мужчины случилось нарушение мозгового кровообращения, и он сам оказался на больничной койке.
«Не все в наших руках. Все будет так, как должно. Все в руках божьих», - говорил Раджарао, отвечая на вопрос о том, кто будет заботиться о детях, если с находящейся в преклонном возрасте парой что-то случится.
Для супругов было важно иметь детей еще и потому, что из-за бездетности они подвергались гонениям в своей деревне.
«Мы пытались зачать много раз и были у многих докторов, - рассказывает Ярамати. - Так что это самый счастливый день в моей жизни».
Двойняшки появились на свет после кесарева сечения, что является обычной процедурой в таких редких случаях.
В апреле 2016 года в Индии 70-летняя Далджиндер Каур родила первенца. В августе 2016 года женщина из австралийского региона Тасмания в 63 года впервые стала матерью, отцу ребенка на момент рождения младенца было 78 лет.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 110 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 700 выстрелов.
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43 Около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Гранд-Багама.
В Турции оппозиционерке дали более 9 лет тюрьмы за твиты Защита обжалует решение суда.
Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами: Пострадавших нет 6 сентября состоялась традиционная пятничная демонстрация на границе с Израилем «Марш возвращения», во время которой были убиты двое палестинских подростков 14 и 17 лет