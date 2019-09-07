В Индии у 73-летней женщины родилась двойня

PanARMENIAN.Net - В индийском штате Андхра-Прадеш 73-летняя Мангаямма Ярамати родила девочек-двойняшек. Женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения.

Мать и новорожденные чувствуют себя хорошо, сообщила принимавшая роды доктор Ума Санкар, пишет BBC.

Мангаямма Ярамати и ее муж, которому сейчас 82 года, рассказала, что они всегда хотели завести детей, но им это не удавалось.

«Мы невероятно счастливы», - сказал ее муж Ситарама Раджарао спустя несколько часов после родов.

Однако на следующий день после родов у мужчины случилось нарушение мозгового кровообращения, и он сам оказался на больничной койке.

«Не все в наших руках. Все будет так, как должно. Все в руках божьих», - говорил Раджарао, отвечая на вопрос о том, кто будет заботиться о детях, если с находящейся в преклонном возрасте парой что-то случится.

Для супругов было важно иметь детей еще и потому, что из-за бездетности они подвергались гонениям в своей деревне.

«Мы пытались зачать много раз и были у многих докторов, - рассказывает Ярамати. - Так что это самый счастливый день в моей жизни».

Двойняшки появились на свет после кесарева сечения, что является обычной процедурой в таких редких случаях.

В апреле 2016 года в Индии 70-летняя Далджиндер Каур родила первенца. В августе 2016 года женщина из австралийского региона Тасмания в 63 года впервые стала матерью, отцу ребенка на момент рождения младенца было 78 лет.