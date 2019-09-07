Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43
7 сентября 2019 - 12:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек. Эта цифра может «значительно» вырасти. Около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Гранд-Багама.
«Сорок три человека погибло, по официальным подсчетам, и ожидается, что это число значительно возрастет, поскольку многие пропали без вести»,— сказала пресс-секретарь премьер-министра государства Эрика Уэллс Кокс, пишет «Ъ» со ссылкой на телеканал NBC News.
Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал владельцев круизных лайнеров предоставить убежище пострадавшим от урагана.
В настоящее время ураган «Дориан» понижен до первой категории с максимальной скоростью ветра 145 км/ч. Сейчас он движется в направлении восточной части Канады.
Тропический шторм «Дориан» сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он усилился до урагана. Режим ЧП введен в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Пуэрто-Рико, эвакуированы более 1 млн человек. По данным UBS Group, страховые компании понесут $25 млрд убытков.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 110 раз За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 700 выстрелов.
В Индии у 73-летней женщины родилась двойня Женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения.
В Турции оппозиционерке дали более 9 лет тюрьмы за твиты Защита обжалует решение суда.
Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами: Пострадавших нет 6 сентября состоялась традиционная пятничная демонстрация на границе с Израилем «Марш возвращения», во время которой были убиты двое палестинских подростков 14 и 17 лет