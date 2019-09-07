Трамп хочет прекратить помощь нелояльным США странам
7 сентября 2019 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть механизм выделения финансовой помощи другим странам.
Трамп хочет, чтобы Вашингтон выделял деньги только «друзьям и союзникам», которые, к примеру, поддерживают Америку в международных спорах и не встают на сторону противников страны (таких, как Китай), пишет «Ъ» со ссылкой на Politico.
Как уточняет газета, из-за решения США могут пострадать страны третьего мира и, в частности, страны Африки, Азии и Латинской Америки. Кроме того, администрация США хочет прекратить программы помощи, направленные на борьбу с нищетой и расизмом, считая эти программы неуспешными.
Когда именно США официально объявят о своих планах, неизвестно. В Белом доме не стали комментировать информацию.
В августе Бюджетное управление США разморозило выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам. Эти средства были заблокированы на время проверки. Ее необходимость была обусловлена тем, что размещенные в фондах деньги нужно израсходовать до 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год.
Потратить эти средства можно для оказания помощи в десяти областях. В частности, США могут выделять деньги на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения.
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