Действующий глава Абхазии выигрывает выборы президента

PanARMENIAN.Net - Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства. Об этом заявил руководитель ЦИК Тамаз Гогия, пишет РИА Новости.

В республиканском центризбиркоме сообщили, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%.

«Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов - это очень много», - сказал Гогия.

Он также отметил, что у оппозиции есть право оспорить выборы, но при этом назвал доводы оппонентов Хаджимбы несостоятельными.

8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Первый тур прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83 процента голосов, а Квициния — 22,91 процента. Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.