Действующий глава Абхазии выигрывает выборы президента
9 сентября 2019 - 10:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства. Об этом заявил руководитель ЦИК Тамаз Гогия, пишет РИА Новости.
В республиканском центризбиркоме сообщили, что Хаджимба получает 47,38% голосов, а оппозиционер Алхас Квициния — 46,19%.
«Для нас не очень большой, но есть перевес, он ощутимый. Так, чтобы можно было определить. Для нас тысяча голосов - это очень много», - сказал Гогия.
Он также отметил, что у оппозиции есть право оспорить выборы, но при этом назвал доводы оппонентов Хаджимбы несостоятельными.
8 сентября в Абхазии состоялся второй тур выборов главы республики, за президентский пост боролись действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.
Первый тур прошел 25 августа. Тогда Хаджимба набрал 24,83 процента голосов, а Квициния — 22,91 процента. Для победы во втором туре кандидату необходимо набрать больше голосов избирателей, чем у его соперника, при условии, что число голосов за него больше, чем отданных против.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке
ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.
Во Франции 1500 человек умерли из-за рекордной жары Жители Франции летом пережили два периода жары, в один из которых был зафиксирован температурный рекорд.
Пашинян: Эксплуатация Амулсарского рудника может начаться в IV квартале 2020-го Премьер-министр также сказал, что ближайшая возможная дата эксплуатации рудника - четвертый квартал 2020 года, но наиболее вероятной датой начала эксплуатации является первый квартал 2021 года.