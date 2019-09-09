В Степанакерте избрали нового мэра
9 сентября 2019 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - ЦИК Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) обнародовал предварительные результаты состоявшихся 8 сентября выборов в органы местного самоуправления.
Из пяти кандидатов на пост мэра Степанакерта наибольшее количество голосов получил Давид Саркисян, за него проголосовали 7787 избирателей, пишет Panorama.am.
Согласно обнародованным ранее данным ЦИК, Давид Саркисян – беспартийный, является исполнительным директором ООО «Дженерал групп».
Другие кандидаты на пост мэра – Григорй Саакян получил 4765 голосов, Арег Авагян – 3125 голосов, Армен Акопян – 3059 голосов, Араик Аванесян – 2108 голосов.
В голосовании в Степанакерте приняли участие 21615 избирателей.
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