Роман Бабаян избран депутатом в Мосгордуму
9 сентября 2019 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский телеведущий и журналист армянского происхождения Роман Бабаян на выборах 8 сентября был избран депутатом в Московскую городскую думу.
Самовыдвиженец Бабаян обошел обошел своего оппонента Анастасию Удальцову, набрав на 2500 больше голосов, пишет РИА Новости.
В целом, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 99,47% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома. У КПРФ — 14 мест, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три.
Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел.
Самое значимое
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
Последние новости
«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке
ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.
Во Франции 1500 человек умерли из-за рекордной жары Жители Франции летом пережили два периода жары, в один из которых был зафиксирован температурный рекорд.
Пашинян: Эксплуатация Амулсарского рудника может начаться в IV квартале 2020-го Премьер-министр также сказал, что ближайшая возможная дата эксплуатации рудника - четвертый квартал 2020 года, но наиболее вероятной датой начала эксплуатации является первый квартал 2021 года.