Роман Бабаян избран депутатом в Мосгордуму

PanARMENIAN.Net - Российский телеведущий и журналист армянского происхождения Роман Бабаян на выборах 8 сентября был избран депутатом в Московскую городскую думу.

Самовыдвиженец Бабаян обошел обошел своего оппонента Анастасию Удальцову, набрав на 2500 больше голосов, пишет РИА Новости.

В целом, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Московской городской думе после обработки 99,47% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома. У КПРФ — 14 мест, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три.

Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел.