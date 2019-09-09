Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в своей ручной клади

PanARMENIAN.Net - 9 сентября во время посадки пассажиров на рейс 908 рейса Ереван-Москва авиакомпании «Сибирь» один из пассажиров заявил, что в его ручной клади есть бомба, однако, он не представил никаких требований. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.

Согласно инструкции, об этом незамедлительно сообщили Службе авиационной безопасности аэропорта и полиции.

После получения сообщения сотрудники Службы авиационной безопасности изолировали пассажира, находившаяся в самолете его ручная кладь была взята под контроль, была произведена высадка находившихся на борту пассажиров, а также полный досмотр самих пассажиров, их ручной клади, багажа и самолета.

В ходе осмотра не было обнаружено предметов, материалов и оборудования, запрещенного для перевозки на самолете.

Пассажир был передан линейному отделу полиции аэропорта «Звартноц», ведется следствие.