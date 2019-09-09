// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в своей ручной клади

Пассажир рейса Ереван-Москва сообщил о бомбе в своей ручной клади
9 сентября 2019 - 11:42 AMT

PanARMENIAN.Net - 9 сентября во время посадки пассажиров на рейс 908 рейса Ереван-Москва авиакомпании «Сибирь» один из пассажиров заявил, что в его ручной клади есть бомба, однако, он не представил никаких требований. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.

Согласно инструкции, об этом незамедлительно сообщили Службе авиационной безопасности аэропорта и полиции.

После получения сообщения сотрудники Службы авиационной безопасности изолировали пассажира, находившаяся в самолете его ручная кладь была взята под контроль, была произведена высадка находившихся на борту пассажиров, а также полный досмотр самих пассажиров, их ручной клади, багажа и самолета.

В ходе осмотра не было обнаружено предметов, материалов и оборудования, запрещенного для перевозки на самолете.

Пассажир был передан линейному отделу полиции аэропорта «Звартноц», ведется следствие.

 Самое значимое
«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника«Золотая лихорадка» в Армении: Почему накалились страсти вокруг Амулсарского рудника
По мнению ряда ведущих экологических организаций Армении, эксплуатация рудника приведет к неоправданным экологическим рискам
Пашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторожденияПашинян одобрил эксплуатацию Амулсарского месторождения
По его словам, у правительства имеется четкая информация о том, что рудник не вредит окружающей среде.
В Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проектВ Армении минимальную зарплату могут увеличить на 24%: Правительство одобрило проект
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
ООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человекООН: В 2100 году население Армении может сократиться примерно до 2 млн человек
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
МАГАТЭ: Уровень ядерной безопасности Армении оценивается в 3.82 балла из 4
Правительство Армении предлагает установить для заемщиков ипотечный отпуск на 6 месяцев
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке
ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.
British Airways отменила почти 100% рейсов Авиакомпания British Airways отменила почти 100 процентов рейсов из-за забастовки пилотов, требующих увеличения заработной платы.
Турпоток в Гонконге упал на 40% из-за протестов Поводом для недовольства жителей Гонкога стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг