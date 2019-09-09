Во Франции 1500 человек умерли из-за рекордной жары

PanARMENIAN.Net - Во Франции в июне и июле 2019 года в результате сильной жары умерли около 1500 человек.

Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети, сообщила министр здравоохранения Аньес Бюзен. Однако общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек, пишет Deutsche Welle.

Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периода. 28 июня был побит температурный рекорд - 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.

После жаркого лета 2003 года правительство Франции приняло многочисленные меры безопасности. В частности, в парижском метро объявления на нескольких языках напоминали людям, что нужно пить достаточно воды и уделять особое внимание старикам и детям.