Турпоток в Гонконге упал на 40% из-за протестов
9 сентября 2019 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В августе число туристов, посетивших Гонконг, снизилось на 40% в годовом выражении. Об этом заявил финансовый секретарь Гонконга Пол Чжань. Он связал упадок турпотока с протестами, которые продолжаются уже третий месяц.
«Социальные факторы последних месяцев — особенно продолжающиеся столкновения (протестующих с полицией - ред.), блокирование аэропортов и дорог — серьезно подорвали международный имидж Гонконга как безопасного города, торгового, авиационного и финансового центра, а также затронули местную экономику, включая туризм»,— написал господин Чжань в своем блоге, передает «Ъ».
Поводом для недовольства жителей Гонкога стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона. Несмотря на это демонстранты не прекращают акции. С конца июня были задержаны более 1 тыс. человек.
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