ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин

PanARMENIAN.Net - Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек. Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября.

Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам все той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем «удавшиеся» самоубийства, пишет BBC.

В Армении мужчины примерно в 5 раз чаще совершают самоубийства, чем женщины. Так, если число суицидов мужчин в Армении на 100.000 населения в 2016 году составляло 10,1, то в случае с женщинами - 2.

Первое место в рейтинге стран с самым высоким уровнем суицида занимает Гайана, второе - Лесото. В этих странах индекс суицидов в 2016 году на 100.000 населения составлял 30,2 и 28,9 соответственно. Россия в этой печальной статистике занимает третье место, а по числу суицидов среди мужчин и вовсе является мировым лидером. Во многом потому, что россияне-мужчины убивают себя почти в семь раз чаще, чем женщины.

В Белоруссии этот показатель составляет 21,4; на Украине - 18,5; в США - 13,7, в Канаде - 10,4; на Кубе - 10,1; в Израиле - 5,2.

В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.

Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.

Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма.

Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространенная причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.

При этом в целом уровень суицидов во всем мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.