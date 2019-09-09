«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг

PanARMENIAN.Net - «ВКонтакте» совместно с компанией «Библио» запустила стриминговый сервис для прослушивания аудиокниг – Biblio.

Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке. Подписка стоит 333 руб. в месяц. Приложение открывается напрямую во «ВКонтакте» и не требует установки. Без подписки прослушивание, к примеру, «Лолиты» Владимира Набокова обойдется в 379 руб, пишут «Ведомости» со ссылкой на соцсеть.

Всего в библиотеке «Библио» более 10 000 лицензионных произведений, озвученных профессиональными чтецами, отмечает «ВКонтакте». Представлена художественная и деловая литература.

Сервис уже доступен во «ВКонтакте». Пользователь может ознакомиться со списком бестселлеров или выбрать книги по жанрам и авторам. Есть возможность почитать отзывы слушателей, а также создать собственные «полки» – тематические подборки книг, которые формируются по аналогии с плейлистами в музыкальных сервисах.

Авторы и правообладатели в рамках приложения получают доступ к подробной статистике. С помощью нее можно ознакомиться с количеством прослушиваний, а также узнать о своем заработке.