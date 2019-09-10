Парламент Британии отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах
10 сентября 2019 - 10:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Джонсон назвал произошедшее «отказом (парламента) народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». «Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС», – подчеркнул он, пишут «Ведомости».
Проведение досрочных выборов одобрили 293 парламентария, 46 – выступили против. Остальные депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Чтобы провести выборы, правительству требовалась поддержка двух третей палаты общин, или 434 человек.
На прошлой неделе парламент отверг аналогичное предложение правительства. Джонсон призывал провести выборы 15 октября – до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.
Причина противостояния правительства и депутатов в том, что парламент страны против соглашения с ЕС о Brexit в его нынешнем виде, но и не поддерживает Brexit без соглашения. ЕС же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок – с соглашением или без. Но теперь парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по этому вопросу он сможет лишь после возвращения. Это означает, что досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября – уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.
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