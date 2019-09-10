// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Парламент Британии отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах

Парламент Британии отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах
10 сентября 2019 - 10:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Джонсон назвал произошедшее «отказом (парламента) народу в праве высказаться в ходе всеобщих выборов». «Оппозиция хочет вновь отложить Brexit, не считаясь с мнением тех, кто голосовал за выход страны из ЕС», – подчеркнул он, пишут «Ведомости».

Проведение досрочных выборов одобрили 293 парламентария, 46 – выступили против. Остальные депутаты 650-местного парламента решили не голосовать ни за, ни против. Чтобы провести выборы, правительству требовалась поддержка двух третей палаты общин, или 434 человек.

На прошлой неделе парламент отверг аналогичное предложение правительства. Джонсон призывал провести выборы 15 октября – до намеченного на 31 октября крайнего срока выхода страны из ЕС.

Причина противостояния правительства и депутатов в том, что парламент страны против соглашения с ЕС о Brexit в его нынешнем виде, но и не поддерживает Brexit без соглашения. ЕС же отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Джонсон настаивает, что страна покинет ЕС в срок – с соглашением или без. Но теперь парламент уходит на перерыв до 14 октября. Вновь проголосовать по этому вопросу он сможет лишь после возвращения. Это означает, что досрочные выборы в Великобритании можно будет провести не раньше конца ноября – уже после предполагаемой даты выхода Великобритании из ЕС.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах
 Самое значимое
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В США зафиксирована первая смерть от вейпинга
Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис
Пожары в Амазонии продолжаются: В тушении задействованы более 43,000 солдат
Макрон: Капитализм деградировал и сошел с ума
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ким Кардашьян снова приедет в Армению, в этот раз - для участия в WCIT 2019 Ким Кардашьян-Уэст примет участие в 23-й Всемирной конференции ИТ «WCIT 2019» как специальный основной докладчик и панелист.
«ВКонтакте» запустил сервис для прослушивания аудиокниг Книги в приложении можно покупать либо по отдельности, либо по подписке
ВОЗ: В Армении мужчины совершают суицид в 5 раз чаще женщин В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.
Турпоток в Гонконге упал на 40% из-за протестов Поводом для недовольства жителей Гонкога стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг