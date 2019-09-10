Нетаньяху обвинил Иран в тайных разработках ядерного оружия

PanARMENIAN.Net - Израиль обнаружил в Иране дополнительные тайные места по разработке ядерного оружия. Об этом 9 сентября заявил на пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предъявив данные, полученные при помощи спутника.

Как следует из заявления, речь идет о разработках, проводившихся близ центральноиранского города Абаде. При этом, продолжил израильский премьер-министр, Иран уничтожил производственный объект в промежуток с конца июня по конец июля, потому что Тегерану стало ясно, что Израиль знает о нем, пишет Deutsche Welle.

Кроме того, по заявлению Нетаньяху, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы урана на «секретном ядерном складе», на который Израиль указал в 2018 году. По словам премьер-министра Израиля, это является «явным нарушением» Договора о нераспространении ядерного оружия. Около года назад в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Нетаньяху обвинил Иран в сохранении «секретного ядерного хранилища» в Тегеране. Нетаньяху потребовал от международного сообщества присоединиться к санкциям, ранее введенным США против Ирана.

В мае 2018 года Нетаньяху обвинил Иран в тайном проведении крупномасштабных исследований по созданию ядерной бомбы для возможного использования в будущем. Были предъявлены десятки тысяч документов, предположительно из «секретного ядерного архива» в Тегеране, доступ к которым получили израильские спецслужбы. Эти документы также должны содержать информацию об исследовательском центре вблизи Абаде.