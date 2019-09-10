Ким Кардашьян снова приедет в Армению, в этот раз - для участия в WCIT 2019

PanARMENIAN.Net - Организаторы «WCIT 2019» официально подтвердили, что звезда реалити-шоу, американская светская львица армянского происхожденияКим Кардашьян-Уэст примет участие в 23-й Всемирной конференции ИТ «WCIT 2019» как специальный основной докладчик и панелист.

Одно из самых престижных событий в мире ИТ в этом году пройдет в Ереване 6-9 октября.

Ким Кардашьян-Уэст выступит на пленарном заседании «Рынок идей», где будет обсуждаться как децентрализованные технологии помогли либерализовать мир развлечений, средств массовой информации и журналистики, и как они революционизировали/реформировали искусство создания новых звезд, методы и стиль распространения информации о их становлении. Панельные дискуссии на «Рынке идей» выявят, что означают эти развития в контексте конфиденциальности личной жизни, социальных отношений, доверия к институтам и новых бизнес-моделей.

После индивидуальной речи на панели «Рынок идей» Ким Кардашьян-Уэст даст интервью, а затем присоединится к группе выдающихся участников дискуссии, в числе которых соучредитель и генеральный директор компании PicsArt Ованнес Авоян, для продолжения дальнейших обсуждений.

Председатель оргкомитета «WCIT 2019», председатель Союза предприятий передовых технологий, соучредитель крупнейшего в Армении провайдера телекоммуникационных услуг Ucom, Александр Есаян выступил с заявлением о визите Ким Кардашьян-Уэст: «Мы, организаторы WCIT 2019, Ереван, решили применить смелый, необычный подход к разработке повестки дня, который всерьез воспринимает идеи, даже противоречивые, у всех людей в мире, которые могут что-то сказать в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и не только. Ким Кардашьян-Уэст является одной из самых популярных людей в социальных сетях с более чем 240 миллионами последователей. Сегодня она является одной из самых влиятельных голосов в мире. Мы убеждены, что ей очень успешной деловой женщине, пионеру в этой области, жене и матери, есть что сказать очень важное и интересное о мире предпринимательства в социальных сетях, созданию и формированию которого она содействует на протяжении более двух десятилетий. На наш взгляд без её участия, невозможно серьезное и содержательное обсуждение на эту тему.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать г-жу Ким Кардашьян-Уэст на земле ее предков и на большой сцене идей «WCIT 2019» в Ереване».

Кардашьян-Уэст активно использует свою площадку в борьбе за реформы уголовного права, а в мае она объявила, что начала обучение на юридическом факультете в Калифорнии. В сентябре этого года она запустит свою ожидаемую коллекцию модной одежды «SKIMS», вместе со своими коллекциями «KKW BEAUTY» и «KKW Fragrance», которые были выпущены в 2017 году.

Всемирный IT-форум WCIT является знаковым и наиболее значимым событием Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) – ведущего консорциума ассоциаций ИКТ-индустрии из более чем 83 стран мира, представляющего 90% отрасли. В течение последних 40 лет лидеры в области технологий - генеральные директора и инвесторы, политики и правительственные деятели, ученые и технологи - встречаются на этом ежегодном мероприятии, чтобы обсудить ситуацию в этой области, направления развития и её значение для нашего будущего.

Тема Всемирного ИТ-форума WCIT этого года: «Сила децентрализации. Ожидание и опасность». На конференции будут подробно обсуждаться вопросы о том, как информационные и коммуникационные технологии как позитивно, так и негативно трансформируют нашу жизнь, какое влияние имеют на прибыль и процветание, надёжность и безопасность, демократию и гуманность.

Ожидается, что более 2000 участников из 70 стран примут участие в ереванской конференции.