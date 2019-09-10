«Буду бить за все, убивать»: Опубликована переписка Хачатуряна с дочерьми

PanARMENIAN.Net - Издание «Московский комсомолец» опубликовало телефонную переписку Михаила Хачатуряна с убившими его дочерьми и расшифровку аудифайлов, которые он им пересылал. Переписка, в основном, состоит из ненормативной лексики и угроз отца в адрес дочерей.

«Черный «Самсунг» был обнаружен на месте убийства 27 июля 2018 года. Увы, лексикон Михаила Хачатуряна весьма примитивен и состоял в основном из непечатных слов. Потому большинство сообщений мало информативны в плане смысловой нагрузки, но очень показательны для понимания отношений в семье и выполнения его отцовской функции. Для примера возьмем переписку за два дня (орфография и пунктуация сохранены)», - отмечает издание.

В материале приводится несколько диалогов между отцом и дочерьми, в частности - Ангелиной. Издание убрало из текста ненормативную лексику.

«Диалог 14 апреля 2018. Здесь мы вынуждены оставить только цензурную часть. Именно поэтому она такая короткая.

01:39 (голосовое сообщение) Михаил: «Ангелина, сосать будешь беспрерывно»

01:42 Михаил: «… Буду бить за все, убивать буду…»

01:48 Михаил: «И Бога имя не давай, шлюха, ай, Бога имя не давай, Бога имя не давай, ай мразь, ай проститутка….»

Ранее заведующая кафедрой психотерапии в Московском институте психоанализа Наталья Фомичева опубликовала в соцсетях обращение к СМИ, в котором рассказывает про свое общение с представителями адвоката родственников Михаила Хачатуряна. «Обратились ко мне с просьбой дать экспертное заключение об отсутствии у сестер Хачатурян посттравматического стрессового расстройства и выступить с этим заключением по ТВ. Заочное (!) заключение. Без диагностики, без личного общения с девушками, с нарушением всех мыслимых и немыслимых этических норм. Я прекрасно отдаю себе отчёт, что я не единственный психолог в этой стране и, получив мой отказ, они найдут кого-нибудь посговорчивей. Диагностика наличия/отсутствия посттравматического стрессового расстройства невозможна без личного участия обследуемого! Любые заключения «заочно», «со слов», «по рассказам» и прочее являются профанацией и грубым нарушением профессиональных норм. Пожалуйста, имейте это в виду, если эти заключения все-таки появятся в деле».

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.