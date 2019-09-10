Азербайджан проводит военные учения в Нахиджеване
10 сентября 2019 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - ВС Азербайджана проводят двусторонние трехступенчатые командно-штабные учения (КШУ) в Нахиджеване. Учения стартовали 9 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«На первом этапе воинские соединения и части, привлеченные к практическим действиям для приведения в состояние боевой готовности различной степени, были подняты по учебно-боевой тревоге и выведены в районы учений»,- отмечается в сообщении, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что КШУ проводятся согласно плану на 2019 год и продлятся до 14 сентября.
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